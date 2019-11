Drie verdachten mishandeling Gorinchem langer vast

Drie verdachten die deze week zijn aangehouden in verband met een mishandelingszaak in Gorinchem blijven langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris vandaag besloten. Het betreft twee jongens van 15 en één jongen van 14 jaar oud. De jongens zitten in ieder geval nog minimaal 14 dagen vast. Twee andere verdachten zijn geschorst onder voorwaarden.

Openlijke geweldpleging

Vrijdagmiddag 15 november 2019 hebben er drie verschillende vechtpartijen plaatsgevonden in het Gijsbert van Andelpark te Gorinchem. Bij één van de vechtpartijen is er door diverse personen fors geweld gebruikt tegen het slachtoffer. Verschillende omstanders hebben deze gebeurtenis gefilmd, de beelden verspreidden zich al snel over de diverse (sociale) mediakanalen.

Twee dagen later vond er in Gorinchem weer een vechtpartij plaats. Hierbij is een ander slachtoffer door twee personen mishandeld. Het vermoeden rees al snel dat deze zaken verband hielden met elkaar. Uit politieonderzoek bleek dit ook daadwerkelijk het geval. Daarnaast bleek dat er een week eerder ook twee vechtpartijen hebben plaatsgevonden, op 8 en 12 november.

Na uitgebreide analyse van de beschikbare beelden en aanvullend onderzoek naar de verschillende mishandelingen heeft de politie deze week vijf jongens aangehouden. Alle vijf betrokkenen zijn voorgeleid aan de rechter commissaris en worden verdacht van openlijke geweldpleging. Twee van hen worden verdacht van poging doodslag, met betrekking tot de vechtpartij op vrijdagmiddag waarbij het slachtoffer meerdere malen in de richting van zijn hoofd en tegen het lichaam is geschopt en geslagen. Daarnaast wordt één van de jongens verdacht van het bedreigen van een leeftijdsgenote met een mes, in relatie tot diezelfde vechtpartij van 15 november.

Voorwaarden

De drie verdachten die nu nog vast zitten wordt verweten dat zij het grootste aandeel hebben gehad in de openlijke geweldpleging. De verdachten die vandaag op vrije voeten zijn gesteld, twee jongens van 15 en 16 jaar, blijven verdachte in dit onderzoek. Zij zijn geschorst onder een aantal voorwaarden waaronder de verplichting om naar school te gaan en een contactverbod met betrekking tot de medeverdachten.

De politie en het Openbaar Ministerie sluiten meerderde aanhoudingen niet uit en benadrukken dat zij blijven optreden tegen vechtpartijen.