Aanhoudingen autodiefstal met geweld

De politie hield zaterdagochtend 30 november 2019 rond 05u45 op de A58 met getrokken vuurwapen vier mannen in een gestolen auto aan. De auto zou onder bedreiging van wapens in Hoogerheide gestolen zijn.

De politie ontving zaterdagochtend 30 november rond 04u30 een melding van een overval in Hoogerheide. Mannen zouden onder bedreiging van wapens een auto gestolen hebben. Agenten stelden onmiddellijk een buurtonderzoek in en dat leidde naar vier mannen in de gestolen auto op een parkeerplaats langs de A58. Agenten hielden met getrokken vuurwapens de vier inzittenden aan. Er is niet geschoten. Bij de arrestatie zijn geen wapens aangetroffen. De vier verdachten zitten vast voor nader onderzoek. Zij komen uit Nijmegen. Ze zijn 20 jaar en een verdachte is minderjarig (17)