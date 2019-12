Fabriekspand in brand Eerbeek

In het Gelderse Eerbeek is aan de Enkweg een zeer grote brand uitgebroken in een fabriekspand.

In het pand zit het bedrijf Smurfit Kappa. Een deel van de fabriek is nog in gebruik als drukkerij. Bij aankomst van de brandweer stond het brand al bijna volledig in brand. De vlammen sloegen uit de bovenste verdieping van het pand en ging gepaard met flinke rookontwikkeling.

De brandweer heeft meerdere blusvoertuigen en twee hoogwerkers ingezet om de brand te bestrijden en overslag naar een naastgelegen loods met pallets te voorkomen. De toedracht is niet bekend.