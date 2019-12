Uitslaande woningbrand blijkt pan op vuur

De brandweer werd zondagmiddag rond 13.30 uur gealarmeerd voor een uitslaande woningbrand aan de St. Jozefstraat in Boxtel. De brandweer forceerde de deur gezien er niemand thuis was. In de keuken van de benedenwoning stond een drooggekookte pan op het vuur wat gepaard ging met de nodige rookontwikkeling.