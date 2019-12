Comtessa Vermogensbeheer wil grotere rol spelen in vermogensbeheerbranche

“Kleinere vermogensbeheerders moeten wel meegaan met de voortgaande schaalvergroting in onze branche”, aldus directeur Dick de Haan. “Zij zijn bij Comtessa Vermogensbeheer dan ook meer dan welkom om met ons om tafel te gaan over een eventuele overname of andere samenwerkingsovereenkomst, zolang de belangen van ons beider cliënten daarmee zijn gediend.”

Groeiend beheerd vermogen

In 2016 nam Comtessa Vermogensbeheer al de volledige activiteiten over van een middelgrote vermogensbeheerder. Dat leidde destijds tot een toename van het beheerd vermogen met circa 50 miljoen euro. Daarnaast was en is er sprake van organische groei binnen het cliëntenbestand, waardoor Comtessa al in 2020 meer dan 150 miljoen euro vermogen in beheer verwacht te hebben.

De Haan en zijn collega-directeur Paul van Beek zijn bovendien in gesprek met twee kleinere vermogensbeheerders over aanvullende overnames door Comtessa. “Een consolidatiegolf in de vermogensbeheerbranche zit er al jaren aan te komen”, stelt De Haan. Deze is volgens hem zelfs al gaande. “Dat komt mede door de almaar toenemende regeldruk en daarbij horende kosten vanuit de toezichthouders AFM en DNB, die schaalvergroting onvermijdelijk maakt.”

Vermogensbeheer voor iedereen maatwerk

Comtessa Vermogensbeheer zorgt ervoor dat rendement, risico en kosten van alle portefeuilles in evenwicht zijn. Daartoe heeft het onder meer een risk manager in dienst en werkt het samen met een externe compliance officer, die toeziet op de naleving van de regelgeving. Daardoor kan het de portefeuilles nauwgezet monitoren.

Deze portefeuilles stelt Comtessa bovendien samen op basis van het beleggingsprofiel van elke cliënt, dat in samenspraak en op basis van diens wensen en doelstellingen wordt bepaald. Elk van de zes beleggingsprofielen belegt in verschillende mate in zes compartimenten, die op hun beurt in verschillende mate offensief, dan wel defensief van aard zijn. Deze eigenhandig ontwikkelde aanpak noemt Comtessa dan ook de sixpack-strategie.

Gecombineerd met een top-down-benadering, de research van vooraanstaande effectenhuizen en een onafhankelijke, overzichtelijke en dynamische organisatie, kunnen de specialisten van Comtessa Vermogensbeheer daardoor de kansen benutten en risico’s verminderen die zij op de financiële markten zien.