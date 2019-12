Politie: 'Illegaal vuurwerk wordt via drugslijnen Nederland binnengesmokkeld'

Volgens de politie doen handelaren dit omdat de pakkans bij het versturen van vuurwerk in postpakketten groot is geworden. De distributielijnen komen in toenemende mate overeen met die voor de hennephandel. Handelaren halen het illegale vuurwerk in het buitenland op en verkopen het in Nederland dan bijvoorbeeld vanuit kofferbakken van auto's. Deze nieuwe vorm van handel is ontstaan nadat de illegale vuurwerkhandel via het internet sterk is afgenomen. De polilte wist die handel in samenwerking met het buitenland vorig jaar flink te verstoren, doordat vier Poolse websites uit de lucht werden gehaald vanwege de verkoop van illegaal vuurwerk, zo laat programmamanger bij de politie, Ruud Verkuijlen, in het Nos Radio 1 Journaal weten. In Polen werden tienduizenden kilo’s vuurwerk in beslag genomen die naar Nederland gestuurd zouden worden. Verkuijlen: 'De distributielijnen voor pakketpost staan stindsdien vrijwel droog.'

Gevaren bij opslag van dit vuurwerk

De politie wijst op de gevaren bij de opslag van dit vuurwerk, dat in Nederland ook in onder andere auto’s wordt bewaard in afwachting van kopers. Dit jaar wordt informatie over adressen waar illegaal vuurwerk voor is bestemd extra snel met gemeenten gedeeld. Vervolgens wordt dan gekozen voor een gepaste aanpak, aldus Verkuijlen in het AD. 'Een woning in een flatgebouw krijgt bijvoorbeeld meer prioriteit dan een afgelegen huis.'

Gehoorbescherming

Als voorbereiding op Oud en Nieuw kregen 18.000 agenten afgelopen maanden speciale gehoorbescherming aangemeten. Daarmee wordt het geluid van explosies sterk gedempt, terwijl geluid van bijvoorbeeld portofoons of collega's wel goed hoorbaar is.