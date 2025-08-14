Lichaam gevonden in bos Almere, mogelijk vermiste 24-jarige Syrische vrouw

De politie in Almere kreeg donderdagmiddag even na 12.00 uur een melding van een oplettende omstander bij het Homeruspad in Almere. 'Na doorzoekingen in het bos dat daar in de buurt ligt troffen we een overleden persoon aan. We hebben sterk het vermoeden dat het gaat om de 24-jarige Syrische vrouw die sinds donderdag 7 augustus vermist was', zo meldt de politie zojuist.

Misdrijf

'Er zijn sterke aanwijzingen dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De man die eerder als verdachte werd genoemd wordt nog steeds als verdachte gezien. We zijn nog altijd op zoek naar hem en naar de eerder genoemde auto', aldus de politie.

Vrouw sinds 7 augustus vermist

Sinds donderdag 7 augustus 10.00 uur wordt een 24-jarige Syrische vrouw vermist. De politie vreest dat zij slachtoffer is geworden van een ernstig misdrijf. De 34-jarige Omar A. wordt verdacht van betrokkenheid bij dit misdrijf. Hij rijdt normaal gesproken in een grijze Peugeot, type 307 SW (stationcar), met kenteken 36-LH-RN. Ziet u de man of de auto? Bel dan 112!

Albert Heijn

De vermiste vrouw is voor het laatst gezien in Almere, bij de Albert Heijn supermarkt aan de Olivier van Noortstraat 32. Ze is vermoedelijk rond 10.00 uur in de auto gestapt bij Omar A. die normaal gesproken in een grijze Peugeot, type 307SW (stationcar), met kenteken 36-LH-RN rijdt. Het gebruik van een andere personenauto met een andere kleur kan ook niet worden uitgesloten.