Auto maakt vreemd geluid en vliegt in brand op carpoolplaats Gasselte

Rook en vuur onder dashboard

Gelijk kwam er rook gevolgd door vuur onder het dashboard vandaan. Hierop werd de brandweer gebeld die snel ter plaatse was en werden de deuren en motorkap met een spreider geopend om het vuur te bestrijden. Het interieur is flink beschadigd door de brand en de auto is total loss. Berger Hamstra uit Tynaarlo heeft het voertuig geborgen.