donderdag, 14. augustus 2025 - 22:18 Update: 14-08-2025 22:22
Auto maakt vreemd geluid en vliegt in brand op carpoolplaats Gasselte
Foto: Van Oost Media (Herman van Oost)
Gasselte
Even na 18.00 uur donderdagavond ging het mis op de carpoolplaats N34 Gasselte. Hier stonden twee mannen te wachten toen hun auto vreemde geluiden ging maken.
Rook en vuur onder dashboard
Gelijk kwam er rook gevolgd door vuur onder het dashboard vandaan. Hierop werd de brandweer gebeld die snel ter plaatse was en werden de deuren en motorkap met een spreider geopend om het vuur te bestrijden. Het interieur is flink beschadigd door de brand en de auto is total loss. Berger Hamstra uit Tynaarlo heeft het voertuig geborgen.