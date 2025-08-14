Politie onderzoekt mogelijke zedenfeiten bij massages in Drenthe

De politie is een onderzoek gestart naar mogelijke zedenfeiten bij massages in Drenthe. Dit meldt de politie donderdag.

Verdachte (49) aangehouden

In dat onderzoek is op woensdag 13 augustus een 49-jarige verdachte aangehouden. 'We zijn op zoek naar meerderjarige personen die mogelijk ook slachtoffer zijn geworden, diensten hebben afgenomen, of meer weten over de activiteiten van de verdachte', meldt de politie.

Aangiftes

De politie ontving aangiftes van het – zowel online als fysiek – aanbieden van massagediensten door de verdachte, waarbij mogelijk sprake is geweest van een zedenfeit. Naar aanleiding van deze aangiftes is een onderzoek gestart.

Ook slachtoffer geworden?

'Bent u ook slachtoffer geworden? Of heeft u meer informatie? Meld het! Het is goed mogelijk dat meer personen slachtoffer zijn geworden. Daarom doen we een oproep aan mogelijke slachtoffers om zich te melden mij de politie. In dit onderzoek heeft de politie op woensdag 13 augustus een 49-jarige man uit de gemeente Aa en Hunze aangehouden op verdenking van het plegen van één of meerdere zedenfeit(en). Daarnaast heeft de politie een woning in Gieten doorzocht. De man bood zowel fysiek als op online platforms Facebook en Marktplaats massages aan in de provincie Drenthe. De massages vonden zowel overdag plaats als in de avonduren, mogelijk op verschillende locaties', aldus de politie.

Geef informatie door aan de politie

Heeft u meer informatie die relevant kan zijn voor het onderzoek? Of bent u hiervan mogelijk ook slachtoffer geworden? Neem dan contact op met de politie. Dit kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Online informatie doorgeven kan via onderstaand tipformulier of M (meldmisdaadanoniem.nl).