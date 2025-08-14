Drugsvangst in Doornspijk

De politie heeft woensdagmiddag een aanzienlijke hoeveelheid goederen aangetroffen die gebruikt kunnen worden bij de productie van (synthetische) drugs. De vangst werd gedaan in een pand aan de Rode Landsweg in Doornspijk. Het verdere onderzoek loopt.

Het onderzoek kwam aan het rollen na de vondst van een pakket met daarin verdovende middelen in een distributiecentrum bij een grote vervoerder in Zwolle. Onderzoek bracht de politie bij de locatie in Doornspijk. Hoewel er vooralsnog geen aanhoudingen zijn verricht, worden deze niet uitgesloten.