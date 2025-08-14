FNV: Ziekenhuizen moeten meer doen tegen agressie

Geschrokken maar helaas niet verrast. Zo reageert de FNV op het nieuws dat de agressie tegen ziekenhuispersoneel is toegenomen. De vakbond vindt dat de besturen van ziekenhuizen meer, betere en structurele maatregelen moeten nemen.

Stijging

Ondanks aangescherpt beleid en extra beveiliging blijft het aantal meldingen van agressie tegen ziekenhuismedewerkers stijgen. Uit een rondgang van NU.nl blijkt zelfs dat er in het St. Antonius in Utrecht en Isala in Zwolle ruim drie keer zoveel incidenten zijn als vijf jaar terug. Dat gaat van schelden en dreigen tot fysieke aanvallen op mensen die werken in de ziekenhuizen.

Impact op medewerkers is gigantisch

Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg en Welzijn: ‘Dit is vreselijk voor de ziekenhuismedewerkers die met agressie te maken krijgen. Die staan dag en nacht klaar om anderen te helpen en worden dan uitgescholden of zelfs geduwd of geslagen. De impact op hen is gigantisch, van stress en slapeloosheid tot langdurige uitval.’

Explosieve mix in wachtkamers en zalen

Volgens Merlijn veroorzaken onder andere een tekort aan personeel en lange wachttijden voor oplopende emoties en een explosieve mix in de wachtkamers, aan de balies en op de zalen. Met grote gevolgen voor vooral de mensen die werken in de ziekenhuizen. Daarom blijft de FNV aandringen op het aanpakken van meerdere problemen om agressie te voorkomen.

Werkgevers doen te weinig

Merlijn: ‘Werkgevers zijn wettelijk verplicht om te zorgen voor een veilige werkplek. Zij doen nu te weinig om agressie tegen hun eigen mensen tegen te gaan. Zonder structurele investeringen in personeel, kortere wachttijden en een landelijke agressiebeleid zullen intimidatie en geweld tegen ziekenhuismedewerkers niet af- maar juist nog verder toenemen.’

Camera's en rode kaarten niet genoeg

Volgens de FNV is het installeren van noodknoppen en camera’s, het uitdelen van gele en rode kaarten aan mensen die zich misdragen en het geven van trainingen aan het personeel niet genoeg. Ziekenhuizen moeten ook psychosociale ondersteuning bieden en medewerkers stimuleren om altijd aangifte te doen bij agressie.