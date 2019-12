Aandacht voor de verdwijning en waarschijnlijke dood van Johan van der Heyden (56) in Opsporing Verzocht

Sinds de avond van zondag 2 juni 2019 is niets meer vernomen van de dan 56-jarige Johan van der Heyden uit Lint in België. De politie gaat ervan uit dat hij niet meer leeft. Ondanks zeven aanhoudingen is nog niet duidelijk wat er precies met Van der Heyden is gebeurd en is zijn lichaam nog altijd niet aangetroffen. Daarom vraagt de politie dinsdag 3 december uw hulp tijdens de uitzending van Opsporing Verzocht.

Vier van de aangehouden personen zitten nog vast. De drie die zijn heengezonden, blijven wel verdachte in deze zaak. De Hoofofficier van Justitie in Breda heeft een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de informatie die tot oplossing leidt. Wanneer u informatie hebt over de verdwijning van Johan van der Heyden dan kunt u dat de politie laten weten via het algemene telefoonnummer (0900-8844), of via WhatsApp (06-12207006). Als u informatie hebt, maar u wilt liever niet met de politie praten, dan kunt u uw bevindingen doorgeven via Meld Misdaad Anoniem. Dat kan via de website (www.meldmisdaadanoniem.nl) of telefonisch via 0800-7000.

Uitzending

Opsporing Verzocht wordt dinsdagavond om 20.30 uur live uitgezonden op NPO 1. De herhaling van dit opsporingsprogramma is woensdag om 12.05 uur op NPO2.