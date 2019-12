Politie houdt 10 nieuwe verdachten mishandeling Gorinchem aan

In de afgelopen week zijn er tien nieuwe aanhoudingen verricht in het onderzoek naar een mishandeling in Gorinchem van afgelopen november, waarvan filmpjes rondgingen op social media. 'Eerder werden al vier jongens aangehouden', zo laat de politie maandagmiddag weten.