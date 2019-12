Mannen op scooter beschieten shisha lounge in Eindhoven

Afgelopen nacht is er een shisha lounge aan de Stratumsedijk beschoten. De recherche onderzoekt de zaak en is op zoek naar getuigen.

Vanmiddag wilde de eigenaar zijn zaak openen en kwam toen tot de ontdekking dat er meerdere kogelgaten in het rolluik en het raam zaten. De eigenaar nam direct contact op met de politie. De recherche is ter plaatse voor het doen van onderzoek en kijkt onder andere camerabeelden uit.

Daders

Op de beelden is te zien dat er rond 04.15 uur een scooter met daarop twee personen stopt bij de shisha lounge. Een van de opzittenden schiet vervolgens op de shisha lounge. Deze scooter kwam uit de richting van Stratumseind gereden en ging er na de beschieting weer vandoor richting Stratum. We komen graag meer te weten over deze scooter en deze twee personen.