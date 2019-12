Zakelijke dienstverlening zet 5,7 procent meer om

Nog steeds zet de zakelijke dienstverlening elk kwartaal meer om in vergelijking met een jaar eerder. Al vanaf 2013 is dat het geval. Het verschil tussen dezelfde kwartalen in twee opeenvolgende jaren wordt wel kleiner. In het eerste kwartaal van 2019 was dat nog 6,8 procent, in het derde kwartaal 5,7 procent. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe kwartaalcijfers.

De omzet van de IT-dienstverleners was 6,4 procent hoger dan een jaar eerder, in het eerste halfjaar van 2019 lag de omzet nog 7 procent hoger.

Bij de administratieve dienstverlening (accountancy, belastingadvisering en administratie) lag de omzet in het derde kwartaal 5,1 procent hoger dan een jaar eerder. Vorig kwartaal was de omzet 6,7 procent groter dan een jaar eerder. In de periodes daarvoor, vanaf het eerste kwartaal van 2018, was dat elk kwartaal ongeveer 5 procent.

Bij de uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling was in het derde kwartaal van 2019 de omzet 4 procent groter dan een jaar eerder. De omzet in deze branche ligt daarmee nog steeds hoger, maar het verschil met een jaar eerder wordt wel steeds kleiner ten opzichte van voorgaande kwartalen. De laatste keer dat het verschil in omzet lager was dan 4 procent is 30 kwartalen geleden, in het tweede kwartaal van 2013 (1,2 procent).

Bij de architecten lag de omzet 10,4 procent hoger, een aanzienlijk grotere omzetontwikkeling dan de 3,4 procent in het tweede kwartaal. Ook de omzetten van de aan de architecten gerelateerde ingenieursbureaus lagen aanzienlijk hoger dan een kwartaal eerder: 9,3 procent tegenover een 5,8 procent hogere omzet in het tweede kwartaal van 2019.