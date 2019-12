Code Geel voor pittige buien met zware windstoten

Ook kans op onweer en hagel

Aan het einde van de middag bereiken pittige buien het westen van het land. Deze trekken in de eerste helft van de avond oostwaarts over het land. Deze buien gaan plaatselijk vergezeld van zware windstoten uit westelijke richting, rond 75 km/uur boven land en 90 km/uur in de kustgebieden. Bij buien is er ook kans op onweer en hagel. De meest actieve buien trekken in de tweede helft van de avond naar het oosten weg.