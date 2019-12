Marco Kroon door militaire kamer veroordeeld tot 100 uur taakstraf

Maandag heeft de militaire kamer in Arnhem Marco Kroon veroordeeld voor mishandeling omdat hij een politieagent in functie zonder aanleiding een kopstoot heeft gegeven. Dit meldt de rechtbank Gelderland maandagmiddag.

Schennis

'Daarnaast veroordeelt de militaire kamer Kroon voor schennis van de eerbaarheid omdat hij zijn ontblote geslachtsdeel aan een politieagente heeft getoond en hiermee op en neer gaande bewegingen maakte in haar richting', aldus de rechtbank. Kroon krijgt een taakstraf van 100 uur. Deze straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.

Respectloos

De militaire kamer vindt dat Kroon door dit gedrag respectloos is omgegaan met de politieagenten. Juist van een gewaardeerd officier van de Koninklijke Landmacht, waar respect voor het gezag hoog in het vaandel staat, mocht ander gedrag verwacht worden.

Geschorst en media-aandacht

De militaire kamer houdt rekening met het feit dat de zaak al gevolgen voor Kroon heeft gehad. Hij is immers door zijn commandant geschorst als militair en zijn strafzaak heeft veel aandacht gekregen in de media. Daarnaast moet Kroon een schadevergoeding van in totaal ruim 370 euro betalen aan de politieagenten. Zijn advocaat, Geert-Jan Knoops gaf aan in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak.