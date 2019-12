Opnieuw arrestaties in groot onderzoek rondom criminele familie

Dit viertal wordt verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie. Een vijfde man zou betrokken zijn bij vuurwapenhandel.

In het grote onderzoek naar de criminele familie in Oss werden op 13 november al drie mannen van 48, 55 en 26 jaar opgepakt. Op 25 november werden nog eens vier verdachten aangehouden. Ook de vandaag aangehouden verdachten had de recherche al langer in het vizier. De 50-jarige vrouw uit Oss werd vandaag aangehouden in haar woning op het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss. De 59-jarige man werd aangehouden in zijn woning op het kamp aan de Maasstraat in Lith. Hier werd ook de 25-jarige uit Udenhout gearresteerd. De 44-jarige man werd aangehouden in zijn woning in Helmond. Een 44-jarig familielid meldde zich later op verzoek van de politie op het bureau in Oss. Een deel van de vandaag aangehouden personen wordt ook verdacht van vuurwapenhandel, vuurwapenbezit, witwassen en drugshandel.

Doorzoekingen en beslag

Direct na de arrestaties van de vijf werd gestart met een uitgebreide doorzoeking van een woning en een loods in Helmond. Op beide kampen vonden geen nieuwe doorzoekingen plaats. Wel werd bij een woning aan de Koolzaadweg in Oss, waar eerder al werd gezocht, beslag gelegd op enkele dure goederen. Het gaat daarbij onder meer om enkele meubels met een waarde van vermoedelijk tienduizenden euro’s. Eerder werd op de woning al beslag gelegd.

Operatie Alfa gaat verder. Nieuwe aanhoudingen worden niet uitgesloten, aldus de politie.