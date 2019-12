Explosieven in Noordwijk

Ter plaatse bleek dat er meerdere ruiten van enkele woningen waren beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie heeft daar onderzoek gedaan en heeft resten van een explosief aangetroffen.

Kort daarna werd gemeld dat er een mogelijk explosief bij een horecagelegenheid op De Grent lag. Agenten alarmeerden het Team Explosieven Verkenning (TEV) voor nader onderzoek waarna ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd opgeroepen. De omgeving werd ruim afgezet en de EOD heeft het explosief veiliggesteld en ontmanteld. Omstreeks 06.15 uur werd de afzetting weer opgeheven.



Getuigen die informatie hebben dat van belang kan zijn voor het onderzoek wordt verzocht zich te melden bij de recherche in Leiden via 0900 – 8844 of anoniem via 0800 – 7000.