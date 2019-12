Gasleiding geraakt bij nachtelijke schietpartij Diemen

In de nacht van woensdag op donderdag is er rond 05.30 uur geschoten op de Rode Kruislaan in Diemen. 'Daarbij is een gasleiding geraakt en grip 1 afgekondigd', zo meldt de politie donderdag.

Geen gewonden

'Er zijn geen gewonden gevallen. De hulpdiensten kwamen ter plaatse', aldus de politie. Rond 06.20 uur was de gasleiding gedicht en is er afgeschaald naar grip 0. De politie doet onderzoek naar het schietincident.

Schietincident Zuid-Oost

Er kwamen vlak voor het schietincident in Diemen om even voor 05.30 uur diverse meldingen over schoten op het Meijehof in Amsterdam zuidoost bij de politie binnen. Ter plaatse trof de politie kogelhulzen aan. Er zijn geen gewonden. De politie onderzoekt of de incidenten op de Rode Kruislaan in Diemen en deze met elkaar te maken hebben.