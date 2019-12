Grote brand in Losser

Bij een grote brand aan de Oldenzaalsestraat in Losser is vanmiddag een schuur volledig in de as gelegd. Bij aankomst van de brandweer stond de schuur al grotendeels in brand. Door de eerste eenheden is hierop vrijwel direct opgeschaald waardoor meerdere brandweervoertuigen zijn opgeroepen.

Vrijdag aan het eind van middag zijn de kazernes van Losser en Oldenzaal gealarmeerd voor een schuurbrand aan de Oldenzaalsestraat in Losser. Tijdens het aanrijden is door de eerste eenheid, op basis van de melding, direct opgeschaald naar grote brand. Vanwege de enorme rookontwikkeling en omvang van de brand is de uitslaande brand door meerdere kazernes in Twente bestreden.

In de schuur bevonden zich landbouwvoertuigen, landbouwmachines en gereedschap. Door de brand is de schuur volledig verwoest. Bij de brand is veel rook vrijgekomen. Vanuit de wijde omtrek was de rook goed zichtbaar. Vanwege de weersomstandigheden bleef de rook enige tijd rondom het incident hangen. De brandweer heeft opgeroepen om ramen en deuren te sluiten. Meetploegen van de brandweer hebben de rookontwikkeling in kaart gebracht en metingen uitgevoerd. Deze metingen hebben uitgewezen dat er geen verhoogde concentraties gevaarlijke stoffen zijn gemeten.

Bij de brand hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Bij het verschijnen van dit bericht is de brandweer nog aanwezig voor nabluswerkzaamheden. Naar verwachting zal dit tot in de loop van de avond duren. Brandweer Twente heeft uit de kazernes Losser, De Lutte, Oldenzaal, Enschede en Weerselo eenheden ingezet om de brand te bestrijden.