Ongevallen met meerdere gewonden op snelweg bij Ruchpen

Zaterdagochtend 14 december vond een ongeval plaats op de A58 nabij Rucphen. Een personenauto met drie inzittenden is op een vrachtwagen gereden. Een tweede auto probeerde de vrachtwagen te ontwijken en is tegen een boom gereden. Vier personen zijn gewond geraakt.

Rond 04.55 uur kregen de hulpdiensten meldingen van twee ongevallen op ongeveer 100 meter afstand van elkaar. Een auto zou op een vrachtwagen gereden zijn. De vrachtwagenchauffeur is gestopt en uitgestapt. Ter plaatste zien agenten een auto op de snelweg met daarin een gewonde man. Agenten hebben het slachtoffer uit de auto bevrijdt en overgedragen aan de ambulancemedewerkers. Ook de bestuurder en tweede inzittende die al uit de auto waren zijn overgebracht naar een ziekenhuis. In het ziekenhuis is een bloedproef afgenomen van de 20-jarige bestuurder uit Etten-Leur omdat hij vermoedelijk te veel gedronken heeft. Zijn rijbewijs is ingevorderd.

Tweede ongeluk

Een 34-jarige bestuurder uit Roosendaal wilde de vrachtwagen ontwijken en is hierdoor tegen een boom gereden. Ook hij is gewond geraakt en naar een ziekenhuis overgebracht. De snelweg is enige tijd afgesloten vanwege hulpverlening en onderzoek naar de toedracht van de ongevallen.