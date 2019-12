Man aangehouden na inrijden op agent

In de nacht van vrijdag op zaterdag hielden we een 33-jarige man uit Veghel aan omdat hij was ingereden op een politieagent. Hij vertoonde vervolgens zeer gevaarlijk rijgedrag toen hij er vandoor ging en verzette zich ook tegen zijn arrestatie. De man zit vast.

Agenten reageerden even na middernacht op een melding dat de man op een adres in de wijk Tongelre aan de deur stond te vervelen. Toen zij daar aan kwamen bleek hij net te zijn weggereden. Een agent zag de man rijden en gaf hem een stopteken. In plaatse van te stoppen reed hij door en kon de agent alleen door opzij te springen voorkomen dat hij werd aangereden. De verdachte ging er vandoor en een politie-eenheid zag hem rijden op de Muschbergweg en ging er achteraan.

Hoge snelheden

De verdachte weigerde te stoppen, ondanks dat hij een stopteken kreeg en de collega’s met zwaailicht en sirene achter hem aanreden. Er ontstond een achtervolging, waarbij door de man met hoge snelheid door woonwijken reed. Hij reed met snelheden tussen de 80 en 110 km/uur waar maximum snelheden van 30 en 50 km/uur golden. De verdachte reed door de woonwijk richting de Koudenhovenseweg Zuid en stak de Eissenhowerlaan over naar de Van Oldenbarneveldlaan. Vanaf de Orpheuslaan reed hij, nog steeds met hoge snelheid, via de Amazonelaan opnieuw een woonwijk in. Hij reed door deze woonwijk om uiteindelijk via de Nuenenseweg en de busbaan langs de Sterrenlaan het dorp Nuenen in te rijden. Daar werd hij uiteindelijk op de rotonde van de Europalaan en de Dubbestraat klemgereden, waarbij twee dienstauto’s en de auto van de verdachte flink beschadigd raakten. De verdachte ging er daarna ook nog te voet vandoor, ondanks meerdere sommaties om zich over te geven. Zelfs op het moment dat hij gepakt werd bleef hij zich tegen zijn aanhouding verzetten.Er waren een paar stevige tikken met de wapenstok voor nodig om het verzet van de man te breken.

Agent doet aangifte

De man werd overgebracht naar het politiebureau en zit vast. Hem wordt poging zware mishandeling op een collega verweten. Deze agent deed daarvan aangifte. Verder worden hem zware verkeersovertredingen ten laste gelegd, zoals grove snelheidsovertredingen en het meerdere malen negeren van een rood verkeerslicht. Zijn rijbewijs is ingevorderd.