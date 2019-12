Marechaussee begonnen met ontruimen Schiphol Plaza

De actievoerders kregen tot 12.00 uur de tijd om zelf weg te gaan. Toen dit om 14.00 uur nog niet gebeurd was maakte de Marechaussee gebruik van een noodverordening om de actie voerders uit het Plaza te verwijderen en met een bus af te voeren.

Actievoerders waren op Schiphol om daar mee te doen aan de klimaatactie Protestival van Greenpeace. Op de grote reclamezuil naast de verkeerstoren was een groot spandoek opgehangen met de tekst: Schiphol vliegt alle klimaatgrenzen voorbij.

De noorverordeming geldt vanaf 14.15 uur tot 23.59 uur

De bestuurlijke verplaatsing van de #Greenpeace-demonstranten op #Schiphol is in volle gang. De eerste bus is inmiddels vertrokken.