Inbreker berging op heterdaad aangehouden

Agenten in burger hebben afgelopen nacht omstreeks 00.50 uur op het Kamerling Onnesplein een 44-jarige veelpleger uit Tilburg op heterdaad betrapt nadat hij had ingebroken in een berging van een appartementencomplex. Hij had een accu van een elektrische fiets gestolen. Hij werd aangehouden en in de cel gezet.

Een politieman in burger van het Flexteam surveilleerde vrijdagavond en vannacht in Tilburg actief op het tegengaan van (woning)inbraken, straatroven en overvallen. Hij zag tijdens zijn surveillance een auto geparkeerd staan die in gebruik is bij een bekende Tilburgse veelpleger die zich onder meer bezig houdt met inbraken in schuren en bergingen. De diender besloot een oogje in het zeil te houden.

Fietsaccu

Hij zag dat rond 00.50 uur de veelpleger vanuit een appartementencomplex aan kwam lopen met een fietsaccu in zijn rechterhand. Bij verder onderzoek bleek dat er was ingebroken in een berging aan de Winkler Prinsstraat en dat daaruit die accu was gestolen. De eigenaar heeft aangifte gedaan. De veelpleger wordt ook verdacht van een inbraak in een berging aan de Kempenaarplaats die eind november 2019 gepleegd is. Hij is daarbij op camerabeelden vastgelegd.