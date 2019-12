Gevonden lichaam in kliko blijkt noodlottig ongeval

Aan de Schepenmakersdijk in Edam is zondagmorgen een overleden persoon gevonden in een vuilcontainer.

De politie laat weten dat het lichaam is gevonden in een mini-afvalcontainer op het terrein van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De kliko zou volgens een woordvoerder op een soort binnenplaats staan. Deze is vanaf de openbare weg niet te zien.

De aangetroffen overleden persoon is een 39-jarige man uit Muntendam zonder verblijfplaats. Uit onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van een misdrijf.

Wat er exact is gebeurd, blijft speculeren, zegt de politiewoordvoerder. Maar 'een noodlottig ongeluk wordt niet uitgesloten'. Daarbij zou kunnen worden gedacht dat het slachtoffer op zoek was naar etensresten in de container.