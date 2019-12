PSV ontslaat trainer Mark van Bommel: 'Het verval is te groot'

DIt besluit werd genomen vanwege 'de almaar voortdurende serie van negatieve resultaten', aldus de eredivisieclub uit Eindhoven. 'Het verval is te groot en PSV-onwaardig', zo laat algemeen directeur Toon Gerbrands namens de clubleiding aan de media weten. Verder zegt hij: 'De wedstrijden zijn de meetmomenten, maar het proces er omheen is ook bepalend. We monitoren dat intensief. PSV is een club waar we elkaar proberen te helpen en ondersteunen. Dat is ook in de voorbije maanden zo geweest. Het clubbelang heeft altijd voorop gestaan De evaluatie heeft uiteindelijk in deze pijnlijke beslissing geresulteerd. We hebben er met z’n allen alles aan gedaan om het tij te keren. Dat is helaas niet gelukt.'

Zondag verloor PSV met 3-1 van Feyenoord, waardoor in de eredivisie de achterstand op AZ (41 punten) en Ajax (41 punten) is opgelopen tot 10 punten. Met 31 punten uit 17 wedstrijden staat PSV op de vierde plek in de eredivisie. Op nummer drie staat Willem II uit Tilburg met 32 punten.

Het voetbalseizoen verloopt slecht voor PSV. De club werd al in de voorronde van de Champions Leage uitgeschakeld en kwam in de Europa Leage niet door de poulefinale heen.