Kerstdrukte vooral op buitenlandse wegen

De ANWB verwacht door de kerstuittocht vooral files op de wegen in het buitenland. De ervaring leert dat ongeveer de helft van de vakantiegangers in eigen land blijft en vooral de vakantieparken opzoekt. In Nederland zorgt dat vrijdag voor een vroege avondspits. De meeste files staan richting de Veluwe, de grens met Duitsland en in het zuiden van het land. In het buitenland wordt het druk op de wegen naar de skigebieden in de Alpen.

In Duitsland komt de kerstdrukte zaterdag 21 december op gang. Maar ook op tweede kerstdag gaan veel mensen op weg naar de wintersport. Files zijn daardoor te verwachten op de A3/A9 Frankfurt – Neurenberg – München, de A5 Karlsruhe – Bazel, de A7 tussen Kempten en Füssen en de A8 München – Salzburg.

Op de wegen in Oostenrijk en Zwitserland moeten vakantiegangers zaterdag 21 december eveneens rekening houden met files naar de ski-oorden. In Oostenrijk zijn de knelpunten de A10 Salzburg – Villach, de B179 Fernpasroute bij de grenstunnel Füssen. In Zwitserland is geduld nodig voor de St. Gotthardtunnel (A2 Bazel – Chiasso) en op de wegen bij Zürich en rond Lausanne.

De grootste drukte naar de skistations in Frankrijk wordt op zaterdag 21 en 28 december verwacht. Files staan er dan op de A6 Parijs – Lyon, de A40 Mâcon – Chamonix en de A43 Lyon – Chambéry. Verder kan het verkeer vastlopen op de RN85 Grenoble – Gap en op de RN90 Albertville – Bourg St. Maurice. De laatste kilometers naar de populaire ski-oorden zullen veel tijd kosten. Terugkerende wintersporters zorgen voor oponthoud op zaterdag 28 december en in het weekend van 4 en 5 januari.

Omdat voor veel Nederlanders vrijdag 20 december de laatste werkdag is van 2019 volgen daarna twee weken van relatieve rust op de wegen in Nederland. Hooguit staan er enkele lokale files. Pas op maandag 6 januari is er weer een "normale" ochtendspits.