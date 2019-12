Duurzaamheid op het kantoor in 2020

Trend 1: Kartonnen koffiebekers

Heb je er wel eens bij stilgestaan hoeveel koffie of thee er wordt gedronken bij jou op kantoor? Waarschijnlijk is dit zelfs nog meer dan je verwacht. Op veel kantoren worden keramische bekers gebruikt. Je zou denken dat dit de meest duurzame koffiebekers zijn. Echter is dit niet het geval. Om een keramische beker te maken wordt er 30% meer CO2 uitgestoten dan bij het maken van een kartonnen koffiebeker. Ook is een keramische beker alleen duurzaam als deze met koud water en met de hand wordt afgewassen. Helemaal niet praktisch! De kartonnen beker is enorm duurzaam. Naast dat deze van karton gemaakt wordt kun je een koffiebeker ook nog bedrukken met elk gewenste kleur of logo. Je kunt er zelfs alle medewerkers op afbeelden.

Trend 2: Duurzaam interieur

Ook in het interieur van kantoren wordt de afgelopen jaren flink verduurzaamd. Kantoor meubilair gaat wanneer het intensief wordt gebruikt gemiddeld 8 jaar mee, daarna is het toe aan vervanging. Kies voor meubilair wat langer mee gaat, zo wordt het milieu minder belast. Een duurzame kantoorinrichting kan ook bestaan uit meubilair waarin materialen zitten welke volledig natuurlijk zijn organisch afbreekbaar of gerecycled zijn.

Je kunt bijvoorbeeld duurzame verf gebruiken. Deze verf heeft geen oliebasis maar is op basis zijn van een plantaardig bindmiddel gemaakt, namelijk van sloophout. De CO2 uitstoot is daardoor stukken lager dan bij de gebruikelijke verfmiddelen.

Trend 3: Bewust zijn!

Een andere trend is dat iedereen veel bewuster wordt van duurzaamheid. Door je bewust te zijn van duurzaamheid kun je al flink wat besparen. Doe bijvoorbeeld het licht uit op kantoor als het mogelijk is. Het branden van licht kost namelijk evenveel energie als het verwarmen van een heel huis voor 5 maanden. De kantoorverwarming hoeft ook niet heel de tijd aan te staan. Vooral niet wanneer het rustig is. Een verhoging van 2 graden in de kantoortemperatuur produceert per jaar genoeg CO2 om een heteluchtballon mee te vullen. Als we ons hier met z’n alle bewust van zijn dan kunnen we met minimale moeite al gauw flink op het milieu besparen