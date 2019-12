Motorrijder (51) verongelukt bij verkeersongeval Biddinghuizen

Afgelopen dinsdagavond is bij een ernstig verkeersongeval op de Biddingringweg een motorrijder dodelijk verongelukt. Dit meldt de politie woensdag.

Traumahelikopter

Rond 18.40 uur reed de motorrijder, een 51-jarige inwoner van Almere, over de Biddingringweg in de richting van Harderwijk. Uit de tegemoetkomende richting naderde een personenauto bestuurd door een 36-jarige inwoonster van Dronten. Op enig moment besloot de bestuurster van de personenauto een voor haar rijdende vrachtauto in te halen waarbij zij op het weggedeelte van de motorrijder terecht kwam.

Frontale botsing

De motorrijder werd geraakt door de auto. Hierbij raakte hij uit balans, kwam op de andere weghelft terecht, en botste frontaal op een daar rijdende personenauto. 'Het traumateam kwam ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd maar dat mocht niet meer baten', aldus de politie.

Oproep getuigen

Het Tactisch Verkeersteam en de forensische opsporing Verkeer doen onderzoek naar het verkeersongeval en verzoekt eventuele getuigen zich te melden. Ook is de politie dringend op zoek naar de bestuurder van de vrachtwagen die werd ingehaald. Men kan zich melden via het telefoonnummer 0900-8844.