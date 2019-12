Integrale controle in PI Arnhem

Woendagdagavond vond een integrale controleactie van Politie en Justitie plaats binnen de Penitentiaire Inrichting aan de Ir. Molsweg in Arnhem. De gezamenlijke actie was vooral gericht op de mogelijke aanwezigheid van contrabande bij gedetineerden.

Onder contrabande wordt verstaan; goederen die gedetineerden niet in hun cel mogen hebben zoals: mobieltjes, drugs, wapens etc. Justitie wil met dit soort controles deze goederen binnen de PI uit de roulatie nemen. De politie sloot aan bij de actie om Justitie met specifieke middelen (bijvoorbeeld drugshonden) te ondersteunen en om mogelijk strafrechtelijke vervolgstappen te kunnen zetten wanneer er daadwerkelijk (grotere hoeveelheden) drugs of wapens worden aangetroffen.

Dergelijke acties zijn niet uitzonderlijk. In de penitentiaire inrichtingen in Grave en Zutphen vonden onlangs ook integrale controles van Justitie en Politie plaats.

Aan de controle in Arnhem namen ongeveer 150 medewerkers van politie, justitie PI en DJI deel. Over de resultaten doen politie en justitie geen verdere mededelingen.