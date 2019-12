Man glijdt uit tijdens uitlaten hond en valt in stuw in Borger

Aan de Wolfmaatsdijk in Borger is donderdagochtend een man te water geraakt. De man was met zijn hond aan het lopen, toen hij uitgleed en vervolgens te water kwam bij de stuw in het kanaal Buinen-Schoonoord.

Hulpdiensten

Hierop werden de hulpdiensten opgeroepen, naast brandweer Borger werd ook het waterongevallenteam van brandweer Emmen opgeroepen. Met hulp van de brandweer kon de man uit het water gehaald worden. Na een eerste check in de ambulance is de man meegenomen naar huis of naar het ziekenhuis, dat is niet bekend. De hond is opgevangen door de politie.