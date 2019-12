Nederland in december aan de garnaal

De populariteit van Noordzeegarnalen tijdens de feestdagen is goed zichtbaar in de omzetontwikkeling van supermarkten. De omzet van Noordzeegarnalen was in december 2018 ruim vier keer zo hoog als wat er gemiddeld tijdens de rest van het jaar is omgezet. In 2018 werd voor meer dan 24 miljoen kilo aan Noordzeegarnalen naar de Nederlandse havens gebracht, meer dan een verdubbeling vergeleken met een jaar eerder. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het CBS.

Vergeleken met de jaaromzet van 2013 lag de omzet van garnalen in 2018 bijna een kwart hoger. Alleen in 2015 waren de omzetcijfers hoger. Toen was de omzet 43 procent hoger dan in 2013.



Ook in de eerste tien maanden van 2019 is er een opgaande trend te zien in de omzet van Noordzeegarnalen. De omzet was in de maanden januari tot en met oktober bijna 40 procent groter dan in dezelfde periode van 2018.

2018 topjaar garnalenvangst

Tot 2009 schommelde de aanvoer van garnalen rond de 10 miljoen kilo per jaar. De daarop volgende jaren lag dit hoger met als topjaar 2018. In dat jaar werd er voor meer dan 24 miljoen kilo aan Noordzeegarnalen naar de Nederlandse havens gebracht, meer dan een verdubbeling vergeleken met 2017.



In 2019 wordt de aangevoerde hoeveelheid van een jaar eerder zeer waarschijnlijk niet gehaald; tot en met oktober dit jaar is bijna 12 miljoen kilo garnalen aangeland.

Piek aanvoer Noordzeegarnalen in oktober

Bij de aanvoer van Noordzeegarnalen door de vissers ligt de piek twee maanden voor de omzetpiek in de Nederlandse supermarkten. In oktober wordt het grootste deel van de garnalen aan wal gebracht, zo’n 20 procent van het jaartotaal. Tijdens de maand oktober van dit jaar werd er bijna 3 miljoen kilo aangevoerd.

Door afkoeling van het zeewater zakt de aanvoer daarna om tegen de zomer weer toe te nemen. Als het zeewater te koud wordt trekken de garnalen naar dieper water.