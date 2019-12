Kerstdagen bewolkt met af en toe de zon

Met een beetje geluk krijgen we met de kerstdagen af en toe de zon te zien, maar het blijft over het algemeen grijs.

Het is de komende dagen wisselvallig en vrij zacht met van tijd tot tijd regen. Tijdens de Kerstdagen wordt het mogelijk droger met meer zon.

Met de vooruitzichten rond de jaarwisseling is het nog moeilijk te voorspellen wat het weer doet. Volgens het KNMI is vrij grote kans (ca. 70%) op een rustig en droog weertype met af en toe zon. De temperatuurverwachting is uiterst onzeker, de kans op een zacht weertype is even groot als de kans op een kouder weertype.