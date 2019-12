Brandweer doorzoekt leegstaand pand na brandmelding

De brandweer werd donderdagavond rond 23.00 uur gealarmeerd voor een brand in een leegstaand pand op het terrein van Coudewater aan de Pater de Gortestraat in Rosmalen.

Rookontwikkeling

Een beveiligingsbedrijf kwam ter plaatse na een inbraakalarm en stuitte op rookontwikkeling in het pand en waarschuwde de brandweer. De brandweer doorzocht het pand en gebruikte hierbij ook warmtebeeldcameras. Wat de rook precies heeft veroorzaakt heeft men niet kunnen achterhalen, vermoedelijk hebben vandalen brand gesticht in de slecht toegankelijke kruipkelder.

Brandweer, ambulance en politie

Inmiddels was de rook opgetrokken. De brandweer zette twee blusvoertuigen in, uit voorzorg kwam een ambulance ter plaatse en ook de politie was aanwezig. Deze laatste zocht eveneens het terrein af opzoek naar verdachte situaties.