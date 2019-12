Brandweer waarschuwt voor gevaren van pelletkachels

De laatste jaren ziet de brandweer het aantal incidenten met pelletkachels flink stijgen. Dit meldt de brandweer Groningen in het vakblad GRIP 1. Dirk Werkman, brandweerman en onderzoeker bij team Brandonderzoek Noord-Nederland beaamt dit. 'In een pelletkachel verbrand je pellets, staafjes fijngemalen en samengeperst houtstof, in plaats van bijvoorbeeld houtblokken of gas. Via een afvoerbuis wordt de rook naar buiten geleid. De kachel werkt deels op stroom', aldus Werkman.