Dode vrouw (24) in woning, man gearresteerd

De politie heeft zaterdagavond in een woning aan de Hooiberg in Didam, het levenloze lichaam van een 24-jarige vrouw aangetroffen.

In de woning was ook een 29-jarige man. Hij is gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij haar overlijden. De politie doet onderzoek in de woning.

Gisteravond en vannacht is onderzoek in de woning gedaan. Dat sporenonderzoek gaat vandaag verder. Daarnaast wordt de verdachte verhoord op het politiebureau. De verdachte woonde samen met het slachtoffer.