Maatschappelijke thema's 'hot' op dating-apps

Activisme populairder en aantrekkelijker op Tinder

Op Tinder wordt regelmatig gesproken over maatschappelijke thema’s, blijkt uit onderzoek van Tinder. Zo heeft generatie Z (jongere gebruikers tussen de 18 en 25 jaar) steeds vaker iets op het eigen profiel staan over hun missie of waar ze gepassioneerd over zijn. Een belangrijk thema blijkt klimaatverandering te zijn. Het lijkt belangrijk voor deze generatie te zijn om iemand te vinden met dezelfde denkbeelden over deze thema’s.

Een ander belangrijk thema voor deze generatie is sociale gelijkheid. Daarnaast praten Tinder-gebruikers graag over reizen. Vooral bij de groep ‘millennials’ is dit een belangrijk onderwerp van gesprek.

Een band door de maatschappij

Volgens het rapport van Tinder zoeken we de verbinding om door de gebeurtenissen in de wereld waarin we leven. Een grappig detail is dat vooral vaak de ‘facepalm’-emoji wordt gebruikt, als het gaat over deze maatschappelijke thema’s. Daarmee tonen jongeren hun afkeuring voor de huidige situatie.

Dat deze thema’s zo belangrijk worden gevonden, is eenvoudig te verklaren: Tinder-gebruikers vinden het belangrijk dat hun match zoveel mogelijk zichzelf is en zijn of haar persoonlijkheid laat doorschemeren. Daar horen ook de denkbeelden over maatschappelijke thema’s bij.

Datingsites spelen hier op in, zo zijn er tegenwoordig voor specifieke doelgroepen, diverse specifieke datingsites. Bijvoorbeeld voor hoger opgeleiden, christenen en senioren.

Authenticiteit

Zichzelf zijn op dating-apps lijkt een garantie voor succes: gebruikers geven aan dat bewerkte foto’s onaantrekkelijk zijn. Authenticiteit lijkt de sleutel voor een match te zijn. Het datingplatform Plenty Of Fish verbood dit jaar gebruikers zelfs om ‘gezichtsfilters’ te gebruiken. Geen foto’s met snapchat-hondenoortjes, dus, maar een echte foto van de gebruiker zelf.

Uit een enquête van Plenty Of Fish bleek dat 52 procent van de ondervraagden zich stoorde aan onrealistische filters. Dit percentage gebruikers opteerde zelfs voor een verbod op de filters, waaraan de app gehoor heeft gegeven. 30 procent van de gebruikers gaf zelfs aan geen contact op te nemen met een potentiële match, als deze zichtbaar een filter gebruikt. Uit de enquête bleek zelfs dat gebruikers het bewerken van foto’s als ‘misleidend’, ‘onzeker’ en ‘oppervlakkig’ ervaren.

Teleurstellingen voorkomen

Hoe voorkomen gebruikers van datingsites en dating-apps nu teleurstellingen? Volgens datingexperts is het belangrijk om reëel te blijven. De ideale mens bestaat niet. Wie hoopt op een perfecte match, kan beter single blijven, adviseren experts. Daarnaast is het belangrijk om met mate te daten. Anders overspoelen singles zichzelf met nieuwe afspraken en indrukken. Het is zaak om zichzelf de ruimte te geven of iets een echte kans te geven.

Volgens datingexperts zien veel mensen een date als een soort sollicitatiegesprek. Bij een sollicitatiegesprek moeten sollicitanten zich van hun beste kant laten zien en zijn persoonlijke meningen niet gewenst. Bij een afspraak moet dat juist niet; uit de eerder genoemde onderzoeken blijkt dat authenticiteit belangrijk is. Door zichzelf open te stellen op een date, is de kans op succes groter.

Door te daten met de voorgaande tips in het achterhoofd, kunnen singles teleurstellingen voorkomen. Tot slot nog een tip van de experts: spreek eerst maar kort af en het hoeft niet duur te zijn en er zijn genoeg originele mogelijkheden. Dan valt te zien of het klikt. Klikt het niet? Dan komt er geen tweede afspraak. Wordt het eerste contact als prettig ervaren? Dan kan er een tweede afspraak worden gepland.