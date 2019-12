Wegpiraat kan op kerstavond rijbewijs inleveren: 'walking home for Christmas'

Agenten van Team Verkeer Zeeland-West-Brabant hebben op kerstavond een BMW aangehouden die met 228 km/u over de A59 scheurde.

Ter hoogte van Terheijden kon de man zijn rijbewijs inleveren. Dit schrijft het politeam op Instragram. Bij de foto van de BMW schrijft de politie: 'Iedereen wil op kerstavond graag op tijd thuis zijn!' Voor de automobilist werd het in plaats van driving home for Christmas, walking home for Christmas.