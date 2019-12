Eerste ramkraak op vuurwerkwinkel in Nederland een feit

In de nacht van dinsdag op woensdag is in Tilburg een ramkraak op een vuurwerkwinkel aan de Leenherenstraat gepleegd. Dit meldt de politie donderdag. Voor zover wij hebben kunnen nagaan is dit de eerste ramkraak op een vuurwerkwinkel in Nederland.

Vier mogelijke daders

De ramkraak werd rond 04.00 uur gepleegd. De vier mogelijke daders maakten onder andere gebruik van een witte bestelbus. De bestelbus is in de nacht van donderdag 19 op vrijdag 20 december gestolen aan de Schouwslootweg in Waalwijk. Zowel van de ramkraak als de diefstal van de witte bestelbus zoekt de politie getuigen.

Honderden kilo's vuurwerk gestolen

Rond 04.20 uur werd gemeld dat meerdere personen zich verdacht gedroegen rond een pand aan de Leenherenstraat. Vier personen renden de vuurwerkwinkel uit, twee vertrokken in de witte bestelbus en de andere twee in een zwarte personen auto. Beide voertuigen gingen er met hoge snelheid vandoor. Er is voor meer dan honderden kilo’s aan vuurwerk weggenomen. De witte bestelbus is donderdagochtend rond 04.00 uur door agenten op een parkeerplaats in Tilburg aangetroffen.