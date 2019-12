Oud-nieuwslezer Fred Emmer overleden

Emmer was een van de bekendste gezichten van tv in de jaren 70 en 80. Nadat hij in 1987 afscheid nam van het NOS Journaal, bleef hij volgens de NOS hoog in de lijstjes staan van populairste journaal-presentatoren.

Stephen, de zoon van Fred Emmer, noemt zijn vader een uniek mens. ‘We gaan Fred enorm missen. Hij was een moderne, principiële, intelligente en gevoelige man. Enig in zijn soort.’