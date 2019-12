Jongeren gooien stenen en vuurwerk naar agenten in Rolde

In het Drentse Rolde hebben jongeren in de nacht van donderdag op vrijdag voor onrust gezorgd. 'Naast een aantal vechtpartijen, was er vooral geweld tegen de politie waarbij er met stenen, glas en vuurwerk werd gegooid. Er zijn vijf personen aangehouden. Dit vijftal is ingesloten voor verhoor', zo meldt de politie vrijdag.