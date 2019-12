'Crash' blijkt voorzorgslanding helikopter

Vrijdagmiddag om even voor 16.00 uur kregen de hulpdiensten een melding binnen van een vliegtuigongeval nabij het Gelderse Emst. Nabij de Groeneweg zou een luchtvaartuig gecrasht zijn. Alle hulpdiensten rukten uit en spoedden zich naar de locatie van het ongeval.

Voorzorgslanding

Een politie-eenheid was als eerste ter plaatse en daar bleek het niet te gaan om een vliegtuigcrash maar om een voorzorgslanding van een helikopter die zonder noemenswaardige problemen het toestel veilig aan de grond heeft kunnen zetten. Er was geen schade of brand en er waren ook geen gewonden.

Twee inzittenden

In de helikopter zaten twee personen die ongedeerd zijn gebleven. Hierop gingen de brandweer en ambulance weer retour. De luchtvaartpolitie stelt een onderzoek in naar de precieze toedracht van het incident.