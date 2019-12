Verdachte van beroving bij vuurwerkdeal aangehouden

Op 1e Kerstdag rond het middaguur zou de verkoop plaatsvinden. Een 34-jarige man uit Veldhoven kwam met zijn auto naar Blerick om illegaal vuurwerk te kopen. Het slachtoffer trof de verkoper in Blerick en de man stapte bij hem in de auto. In plaats van vuurwerk te leveren bedreigde de verkoper het slachtoffer in de Gosewijnstraat met een mes en beroofde hem van 1900 euro die hij bij zich had. De verdachte vluchtte vervolgens te voet.

7 dagen celstraf

De politie startte direct na de beroving een onderzoek en deed een oproep via burgernet. Het onderzoek leidde naar de 18-jarige verdachte. De man is zaterdagmorgen in zijn woning aangehouden. De komende dagen zal hij in de cel doorbrengen. Los van deze zaak heeft de man nog zeven dagen celstraf openstaan.

Handel in illegaal vuurwerk

De politie sluit niet uit dat er meer mensen slachtoffer zijn geworden van deze verdachte. De politie onderzoekt of de verdachte daadwerkelijk handelt in illegaal vuurwerk.