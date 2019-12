Woningen in Roosendaal en Sluiskil vernield door vuurwerkbom

Bewoners hoorden een gigantische knal in de hal. Mogelijk is er (zwaar) vuurwerk door de brievenbus naar binnen gegooid. Er is veel schade aan de woning en hal. Zo is de voordeur vernield, zitten er scheuren en gaten in het plafond en muur en is een kastdeur in de hal eruit geklapt. De politie onderzoekt de vernieling van de woning.

Ravage woning Sluiskil

De politie onderzoekt ook of maandag 30 december rond 01.00 uur een vuurwerkbom in een woning aan de Isabellastraat in Sluiskil de ravage heeft veroorzaakt.

De buurt werd opgeschrikt door een harde knal. Vermoedelijk heeft men zwaar vuurwerk door een gat in een met spaanplaat afgesloten raam naar binnen gegooid. Een stuk van het kozijn is door de klap stuk geblazen en in de woonkamer lagen hout- en glasscherven. Er is materiele schade. Niemand raakte gewond. De politie stelt een onderzoek in.