Rond jaarwisseling kans op zeer dichte mist

Vanaf de jaarwisseling kan als gevolg van vuurwerk ook zeer dichte mist ontstaan met een zicht van minder dan 50 meter. Zeer lokaal kan het zicht zelfs teruglopen tot circa 10 meter. De kans op zeer dichte mist met weinig zicht lijkt voorlopig het grootst in het noordoostelijk deel van het land.

Vanmiddag schijnt in het westen noorden geregeld de zon. In de rest van het land komt laaghangende bewolking en lokaal mist voor, zo meldt weeronline. Op oudejaarsavond neemt de kans op mist overal toe. Vooral in het midden en later in het noorden van het land is er kans op dichte mist. Als gevolg van het vuurwerk is er tijdens en na de jaarwisseling kans op zeer dichte mist. Dan is het zicht minder dan 50 meter. In het zuiden is (dichte) mist volgens het KNMI zeker niet uitgesloten.

Het blijft de komende nacht over het algemeen mistig. Het kwik daalt naar 0 tot -2 graden. Nieuwjaarsdag begint grijs met mist of laaghangende bewolking. Geleidelijk breekt de zon door en dan vooral in het zuiden van het land. Langs de westkust en in het noorden en noordoosten is kans op laaghangende bewolking en mist.