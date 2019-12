Vijf auto's, waaronder peperdure Mercedes, gaan in Gelderland in vlammen op

In de nacht van maandag op dinsdag zijn er in de provincie Gelderland zeker vijf auto's uitgebrand.

In Alem ging een Mercedes met een nieuwwaarde van meer dan een ton in vlammen op. Ook in Culemborg, Ede, Nijmegen en Arnhem waren ook autobranden, zo meldt Omroep Gelderland.

In Arnhem vloog er rond 03.00 uur een Caddy in brand op de Rhedeoordlaan en raakte een andere auto hierdoor beschadigd. In Culemborg brandde een auto in de Thorbeckestraat helemaal af en ook in Nijmegen ging op de Koninginnelaan een auto in vlammen op. In Ede was er weer een autobrand die snel geblust kon worden door de brandweer.