Plofkraak bij geldautomaat UIthoorn

De geldautomaat bevindt zich in het winkelcentrum aan het Zijdelwaardplein. Dit meldt petershotnews.nl.

Rond 03.50 uur kreeg de politie meldingen binnen, dat er harde knallen klonken bij een geldautomaat. Twee personen in donkere kleding zijn daarna weggereden op een scooter in de richting van De Scheg. Ze dragen vermoedelijk gezichtsbedekking en hebben een grote tas bij zich. Een zoekactie naar de twee levert niet het gewenste resultaat op. Dit meldt Politie Amsterdam.

De politie stelt vast dat een geldautomaat van een bankinstelling het door een explosie heeft moeten ontgelden. De Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) laat voor de zekerheid de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ter plaatse komen om een nader onderzoek in te stellen naar eventueel achtergebleven explosieven. Er zijn geen explosieven meer aangetroffen. Bij de plofkraak is aanzienlijke schade aan het gebouw ontstaan. Het is nog niet duidelijk of er geld is buitgemaakt.

Getuigenoproep

Heeft u informatie met betrekking tot deze mislukte plofkraak neem dan contact op met de politie op 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.