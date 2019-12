Bizar: kraaienpoten gevonden voor de uitgang brandweerkazerne

De laatste dagen en weken is er veel onrust in de hofstad omdat de vreugdevuren in Duindorp en Scheveningen dit jaar om veiligheidsredenen niet mogen worden ontstoken. De brandweer wil over het incident verder weinig kwijt. Het is niet bekend of er mensen zijn opgepakt.

In een videoboodschap op Twitter zegt Jan Bron, commandant van dienst bij de jaarwisseling, dat de veiligheid van het eigen personeel voorop staat. 'We verwachten dit jaar een wat ander oud en nieuw dan andere jaren en wat we hebben gezien in de aanloop maakt ons wel wat ongerust.'