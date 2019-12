Automobiliste rijdt in op agenten tijdens achtervolging

Bij een achtervolging op een gestolen busje met paardentrailer is een politieauto zwaar beschadigd geraakt toen de vrouw die het busje bestuurde, op een politieauto inreed.

Dit gebeurde ter hoogte van de Newtonstraat in Oostrum. De politieagent die in de auto zat, raakte hierbij niet gewond.

De politie had de achtervolging op de voertuigencombinatie van busje en paardentrailer ingezet, nadat er een melding van de diefstal was gedaan. Bij de achtervolging waren verschillende voertuigen betrokken. Toen een van de politieauto's de weg blokkeerde, reed de bestuurster kennelijk doelbewust op de politieauto in. Hierna kwam het busje waarin zij zat tot stilstand en kon zij worden gearresteerd. Het gaat om een 33-jarige vrouw.